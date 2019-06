Jessica Aidi, chi è la nuova fidanzata del centrocampista Marco Verratti per cui ha lasciato la moglie.

Marco Verratti, calciatore centrocampista della squadra di calcio del Paris saint-germain, ha lasciato la moglie Laura Zazzara ed è caduto tra le braccia di Jessica Aidi, una bellezza incredibile conosciuta in un ristorante a Parigi.

Jessica Aidi chi è e cosa fa nella vita

Marco Verratti Laura Zazzara stavano insieme da più di 10 anni e la coppia ha anche avuto un figlio. L’amore però non è sempre e questa volta il bel centrocampista del Paris saint-germain è caduto proprio tra le braccia di una ragazza che lavora come cameriere in un ristorante di Parigi, Jessica Aidi. I due si sono conosciuti solo qualche mese fa ma è stato letteralmente colpo di fulmine al punto tale da chiudere una relazione pluridecennale con la moglie. Il sogno di Jessica, e vedendola si capisce vista la bellezza di questa ragazza, è quello di sfondare nel mondo dello spettacolo e della moda. Ha fatto anche parecchi servizi fotografici per diverse riviste americane, ma di lei si sa ancora molto poco. A parte che ha questi capelli ricci mossi, castani un fisico mozzafiato e probabilmente ha origini marocchine o comunque orientali, visto il taglio degli occhi e l’incarnato tendente all’olivastro. Il fisico è mozzafiato, come si può vedere da tantissime foto pubblicate su Instagram: lato a e lato B sono da urlo e non stupisce quindi che Marco Verratti sia caduto letteralmente tra le braccia di questa bellissima ragazza. Certo è che la storia d’amore chiusa con Laura Zazzara fa male a molti, allo stesso tempo però è altrettanto probabile che fra i due le cose non andassero bene da tempo perché oggettivamente la conoscenza con Jessica è avvenuta da così poco tempo che pensare che sia stata veramente solo lei a far chiudere questa storia d’amore sembra quasi impossibile.

Per sapere tutto sui personaggi famosi e dello spettacolo–> CLICCA QUI!