Karina Cascella invasa dalle critiche su Instagram: “Mandi un messaggio sbagliato”, ecco la frase che ha fatto infuriare i fan.

Karina Cascella è una delle opinioniste più irriverenti della nostra tv. Bella e determinata, la napoletana è famosa per non avere peli sulla lingua. Ma l’ex opinionista di Uomini e Donne è anche una famosa influencer. Molto seguita sui social, la Cascella ama condividere con i followers scatti di vita quotidiana. Ma non mancano le foto ‘hot’: qualche ora fa, Karina ha postato una foto in costume molto particolare. Ma è stata la didascalia lasciata sotto allo scatto a non passare inosservata. Karina è stata criticata per alcune parole che ha scritto. Scopriamo cosa è successo.

Karina Cascella si definisce ‘falsa magra’ : “Messaggio sbagliato”

Lei è una di quelle che non le manda certo a dire. Karina Cascella è una delle figure fisse nei salotti di Barbara D’Urso: merito del caratterino che da sempre la contraddistingue. Ma non solo. La Cascella può contare anche sulla sua bellezza, che ama mettere in mostra sul suo seguitissimo profilo Instagram. Ma l’ultima foto che ha postato ha creato un po’ di caos. Diamo un’occhiata:

Karina si mostra sdraiata comodamente sul suo enorme divano. Il costume è molto sexy ma, fin qui, tutto normale. A scatenare la rabbia di alcuni utenti è stata la frase che la Cascella ha accompagnato allo scatto. Una frase che, secondo alcuni, manderebbe un messaggio sbagliato. Ecco il botta e risposta sotto il post:

Per l’utente in questione, Karina è stata ‘indelicata’ nei confronti di chi è davvero in sovrappeso, definendosi ‘magra’ solo in questa posizione. Ma con la determinazione di sempre, la Cascella risponde alle critiche, invitando tutti ad essere più leggeri. E voi, da che parte state?

