Karina Cascella si mostra super sexy su Instagram, pubblicando una foto in vestaglia che mette in evidenza il suo fisico mozzafiato e manda in visibilio i fan.

Karina Cascella è un personaggio molto amato e seguito sui social. L’ex fidanzata di Salvatore Angelucci e mamma della piccola Ginevra, nata dalla relazione con l’ex tronista, ama provocare i suoi fan e spesso pubblica foto che la ritraggono in tutta la sua bellezza e sensualità, cosa che a volte le costa anche dure critiche da parte degli haters. Non in questo caso, però, perché il post pubblicato qualche ora fa dalla Cascella ha scatenato solo commenti positivi per l’opinionista, mostratasi più bella e sensuale che mai.

Karina Cascella, la foto in vestaglia fa impazzire i fan

Uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram da Karina Cascella, mostra l’opinionista più sexy che mai. La foto la ritrae nello splendido giardino di casa sua, in piedi vicino a un divano bianco in pelle, con addosso una vestaglia molto sexy, nera ma totalmente trasparente e lunga fino ai piedi, chiusa appena. In bella vista il mini bikini nero dell’opinionista, ma soprattutto il suo corpo mozzafiato. Decolleté generoso e curve al posto giusto per Karina, che con la gamba alzata e appoggiata sul divanetto si mostra in tutta la sua sensualità, decisamente aumentata con il nuovo taglio di capelli.

Ironica e sempre provocatoria anche la didascalia che accompagna il post: “Dovremmo sempre andare in giro vestite così in casa – scrive – e non con le tute enormi. Ma meglio così, in fondo non siamo mica Brooke Logan”. Karina è innamoratissima del suo compagno Max Colombo, che vuole sposare al più presto e con cui sogna di regalare un fratellino alla piccola Ginevra. Ed è proprio a lui che fa riferimento nel post, quando dice che spesso il suo amore la vede con delle tutone enormi decisamente poco sensuali. Chiaramente ironico il tono dell’opinionista, che con la sua foto ha collezionato migliaia di like e commenti.

