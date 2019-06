Lo stipendio di Maria De Filippi: quanto guadagna la conduttrice di Uomini e Donne?

Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite di Mediaset. Ogni suo programma praticamente fa record di ascolti e, anche quando è stata data in prestito alla RAI per il Festival di Sanremo, il successo della kermesse è volato alle stelle. Maria De Filippi conduce moltissimi programmi di successo ed ideatrice di altrettanti format importanti. La vediamo infatti al timone di Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici di Maria De Filippi mentre dietro alle quinte lavora in maniera straordinaria a Temptation Island e Temptation Island Vip. Tutti i suoi programmi vedono incollati allo schermo tantissimi telespettatori e quindi, vista la percentuale di share e di ascolti, il suo stipendio è sicuramente uno dei più elevati. Già, ma quanto guadagna?

Stipendio Maria De Filippi: quanto guadagna?

Ovviamente non c’è certezza in questo caso perché per quanto riguarda lo stipendio di Maria Di Filippi, come tutti gli stipendi delle star, è sempre difficile sapere con certezza a quanto ammontano. Maria De Filippi del resto ha alle spalle una carriera pluritrentennale ec è praticamente una presenza fissa in TV. È difficile che sia assente da Mediaset a parte nei mesi estivi, quindi il suo stipendio medio è abbastanza alto. Inoltre la Fascino srl è una casa di produzione divisa proprio tra Maria De Filippi e RTI: secondo gli ultimi dati resi pubblici dalla società qualche anno fa, riportavano pare di un fatturato di circa 60 milioni di euro che devono quindi essere divisi tra la De Filippi e RTI. Inoltre i guadagni di Maria De Filippi derivano dagli sponsor come Caffè Borbone, che vediamo soprattutto a Uomini e Donne, e dal sito web Witty TV che apporta sicuramente molti introiti alla padrona di casa. Secondo poi quanto aveva riportato il settimanale di Fabrizio Corona l’anno scorso, Maria De Filippi avrebbe forse incassato circa €68milioni derivanti appunto dai suoi programmi, dalla pubblicità e ovviamente dai guadagni ottenuti dalla sua azienda.

