Wanda Nara è una delle donne più amate dal pubblico maschile italiano. Come agente del marito Mauro Icardi, la bella argentina ha spesso ricevuto dure critiche, in particolare dai tifosi interisti che hanno attribuito a lei il comportamento, secondo loro, scorretto del giocatore negli ultimi anni. Ma in quanto a bellezza e sensualità la Nara non conosce critiche e anche con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, ha confermato le aspettative.

Wanda Nara si trova in questi giorni a Bangkok per motivi di lavoro. Partita insieme alla piccola Isabella, una delle due bimbe nate dal matrimonio con Icardi, e ad alcuni collaboratori, la moglie e agente di Maurito non manca di pubblicare foto che documentano questa sua esperienza all’estero. Ma tra gli scatti che la ritraggono insieme alla sua bambina o in eleganti abiti da lavoro, non può non saltare all’occhio la foto che la vede invece nuda, anche se di spalle, mentre si trova in vasca da bagno.

Con le spalle rivolte all’obiettivo, i capelli raccolti in uno chignon alto e il viso di profilo, Wanda mette in mostra la schiena completamente nuda, mentre si trova immersa in una vasca da bagno, circondata da schiuma e petali rossi. Il tutto, in una stanza con una vetrata che si affaccia sul bellissimo panorama che si vede dallo Skyline di Bangkok.

Wanda Nara e la diffida a Ivana Icardi

Wanda Nara è balzata nel mirino del gossip negli ultimi mesi per via della partecipazione al Grande Fratello della cognata Ivana Icardi, con cui la moglie di Mauro non è in buoni rapporti. I racconti di Ivana contro di lei sono stati pesanti, tanto da portarla a presentare una diffida contro la cognata perché la smettesse di raccontare le loro vicende familiari.

