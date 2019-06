Alice Campello e Alvaro Morata, rapina a mano armata. Attimi di paura per la coppia. I rapinatori sono entrati nella loro casa.

Attimi di paura per Alice Campello. La moglie di Alvaro Morata è stata vittima di una rapina a mano armata. I rapinatori sono entrati in casa, nello chalet di Mirasierra, a Madrid, mentre l’attaccante dell’Atletico Madrid era impegnato con la nazionale nelle Isole Far Oer per le qualificazioni a Euro2020.

Il dettaglio inquietante è che i malviventi erano armati e che Alice Campello si trovava sola in casa con i piccoli gemellini.

Alice Campello tranquillizza i fan dopo la rapina a mano armata

Secondo quanto riferisce AS, sono stati rubati molti oggetti di valore per un danno economico non indifferente. Ma il danno peggiore è quello psicologico causato ad Alice, che ha voluto poi rassicurare i suoi followers con un lungo post su Instagram: “Per fortuna stiamo tutti bene e sarebbe potuta andare molto peggio. Mi hanno rubato tanti ricordi ma è passato”.

Non deve essere stato facile affrontare una situazione così surreale, soprattutto quando in pericolo c’è la vita dei propri figli.