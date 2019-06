Amici 18, nuovo amore in arrivo: due ex concorrenti della trasmissione si sono fidanzati, la nuova coppia si è mostrata qualche ora fa su Instagram.

La diciottesima edizione di Amici si è conclusa da poco. A trionfare nel talent di Maria De Filippi è stato il cantante lirico Alberto Urso. E anche se sono già partiti i casting per la nuova edizione, il pubblico è ancora molto affezionato ai concorrenti della scorsa edizione. Tra questi, il ballerino Vincenzo Di Primo, che ha conquistato tutti col suo talento e la sua versatilità. E nelle ultime ore, dal profilo del ballerino siciliano, sono spuntate alcune foto che hanno fatto sognare i fan. Nelle Instagram Stories di Vincenzo, si vede una ragazza con lui, con tanto di cuoricini. È un’ex ballerina di Amici… Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Allora scopritelo con noi.

Nuova coppia ad Amici: Vincenzo e Virginia stanno insieme?

Vincenzo è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di Amici. Pur non avendo portato a casa il primo premio della categoria ballo, vinto da Rafael, il siciliano è stato uno dei concorrenti più amati della trasmissione. Ma è proprio di amore che vi vogliamo parlare! Pare infatti che nella vita del ballerino ci sia un nuovo amore, una ragazza che i fan di Amici conoscono molto bene! Date un’occhiata alle Instagram Stories postate da Vincenzo ieri sera:

Ebbene si, si tratta di Virginia Tomarchio, ex allieva della scuola di Amici, oggi ballerina professionista nella trasmissione. Ed è stato proprio lì che i due ragazzi si sono conosciuti. Che sia nato l’amore tra un passo a due e l’altro. Sembra proprio di si! Anche Virginia, nelle sue storie, ha postato video col ballerino e, a giudicare dalla loro vicinanza, sembra che si tratti di più di un’amicizia! La ragazza era fidanzata con Amilcar, altro ballerino professionista del talent di Canale 5. Ma sono mesi che la ballerina non si mostra con lui sui social. Altro segno che fa pensare a una love story con Vincenzo. In attesta di conferme o smentite, tanti auguri alla neo coppia!