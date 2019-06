Antonella Fiordelisi Instagram, nulla sotto il vestito. Followers di stucco per il post bollente condiviso dalla fidanzata di Francesco Chiofalo.

Post bollente per Antonella Fiordelisi che lascia i suoi followers di stucco, provocando anche qualche commento negativo. La tentatrice di Temptation Island e attuale fidanzata di Francesco Chiofalo non ha limiti sul suo profilo Instagram. In ogni scatto mette in mostra la sua bellezza e sensualità, talvolta anche in modo provocante.

Oggi si è mostrata più sexy che mai, ma ha dovuto affrontare gli haters che l’hanno duramente attacata.

Vediamo il post che ha fatto tanto discutere.

Antonella Fiordelisi Instagram, nulla sotto il vestito: followers di stucco

Antonella Fiordelisi ha deciso di passare la giornata in un parco divertimenti con il suo fidanzato Francesco Chiofalo e ha postato questa foto:

Visualizza questo post su Instagram io che voglio fare la figa con tutti i capelli fradici post tronchi🤔 Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi) in data: 9 Giu 2019 alle ore 10:49 PDT

Il post ha generato commenti di tutti i tipi. In particolare la Fiordelisi è stata accusata di aver scelto un outfit non proprio consono ad un parco divertimenti frequentato prettamente da bambini, ma soprattutto la posa bollente non è stata compresa dai suoi followers.

Antonella, tramite le Instagram stories, fa sapere che anche sua mamma non ha approvato la condivisione di quello scatto.