La bella Belen Rodriguez infiamma Instagram come sempre: inquadratura dall’alto e scollatura da urlo sono la combo perfetta per uno spettacolo social.

È uno spettacolo della natura. Belen Rodriguez non smette mai di incantare i suoi numerosi fan. E dopo gli ultimi scatti di uno shooting fotografico davvero ‘bollente’, la bella argentina si mostra in vesti ‘casalinghe’. Anzi, per dirla meglio, in vesti materne. Con il caldo, il sole e le belle giornate, ieri l’argentina, insieme a suo marito Stefano, si è completamente dedicata al suo piccolo Santiago. E così, nel pomeriggio ha deciso di trascorrere alcune ore con lui in un parco giochi milanese. Inutile dire che la contentezza era davvero tantissima. Non soltanto per la famiglia riunita, ma anche per i i fan dell’argentina.

Belen Rodriguez infiamma i fan: impossibile guardare altrove

È un periodo davvero fantastico per la nostra Belenita. Dopo aver ritrovato la serenità familiare con Stefano De Martino, la bella argentina sembra essere completamente rinata. Ebbene si. Belen Rodriguez sembra aver ritrovato quella serenità che ha, da sempre, desiderato e sognato. E se i suoi progetti lavorativi sono stati spostati a settembre, lei nel frattempo si gode gli attimi di vita quotidiana con la sua famiglia. Proprio ieri, infatti, l’argentina ha pubblicato diverse stories in cui si vede chiaramente che è al parco giochi con Santiago e suo marito. Insomma, frammenti di vita quotidiana davvero fantastici. E se il piccolo si è divertito tantissimo con i suoi genitori, altrettanto felici sono stati i fan dell’argentina. Quando, in un video su Instagram, Belen ripropone un’inquadratura dall’alto davvero molto suggestiva. Da come si può vedere dalla foto riproposta in alto, la nostra argentina mette in risalto la sua scollatura, che come al solito è mozzafiato. Impossibile, quindi, per i suoi numerosi fan guardare altrove. Peccato non poter leggere i commenti. Perché, anche in questo caso, sarebbe stato un successo mondiale.

