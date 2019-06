Belen Rodriguez sexy scatto su Instagram: il gesto inaspettato di Stefano

Belen Rodriguez sexy scatto su Instagram. La showgirl argentina celebra un gesto inaspettato del marito Stefano De Martino.

Da quando sono tornati insieme, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si separano più. La coppia è volata nuovamente ad Ibiza, ma questa volta con loro c’è anche il piccolo Santiago che appare più felice che mai di rivedere i genitori insieme. In questi giorni si è più volte parlato infatti della volontà della coppia di celebrare un secondo matrimonio, proprio ad Ibiza, per rinnovare le promesse delle prime nozze.

Inoltre, una foto pubblicata su Instagram da Belen ha fatto sognare i fan per una presunta gravidanza. Il settimanale Spy a tal proposito ha lanciato un’indiscrezione riferendo che Belen Rodriguez sia in dolce attesa già da tre mesi e, stando alle indiscrezioni, aspetterebbe una femminuccia.

Oggi, la showgirl argentina ha condiviso uno scatto super sexy, celebrando anche un gesto inaspettato di Stefano.

Visualizza questo post su Instagram 𝙰𝚖𝚊n𝚎𝚌𝚎𝚛 a 𝙴𝚒𝚟𝚒𝚜𝚜𝚊 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 9 Giu 2019 alle ore 12:21 PDT

Belen celebra un gesto di Stefano che inaspettatamente le ha portato dei meravigliosi fiori che la showgirl argentina ha deciso di immortalare sia attraverso le sue Instagram stories che attraverso questo post molto particolare: “Mi rendi felice” ha scritto Belen in spagnolo.