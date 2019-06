Buffy L’Ammazzavampiri torna in televisione dopo 20 anni: ecco quando, come e dove vederla.

È stata la serie tv che ha letteralmente segnato tutti gli anni ’90 e tutti coloro che ne hanno fatto parte! Buffy L’AmmazzaVampiri torna in televisione dal 10 giugno 2019 alle 17 tutti i giorni su Spike, canale 49 del DTT. Tutti ricorderanno le avventure di Buffy Summers che deve uccidere i vampiri e che però si scontra con un vampiro anomalo, Angel e con il suo acerrimo nemico Spike. Senza dimentcare Willow, l’amica che diventa maga e i professori… insomma. Buffy L’Ammazzavampiri è stata una serie cult per tutti coloro che erano ragazzi negli anni ’90 e vederla nuovamente in televisione fa gioire tutti!

Trama Buffy L’Ammazzavampiri: di cosa parla la serie e attori

La serie tv horror action (ma horror per modo di dire) Buffy L’Ammazzavampiri torna in televisione a far sognare, sussultare e divertire tutti i suoi fan vecchi e nuovi. Sono passati 20 anni di distanza dalla prima volta che è stato messo in onda in Italia e Buffy, oggettivamente, ha dato il via proprio ad una delle prime action series basate sulle lotte e l’amore con i vampiri. La trama è piuttosto semplice, Buffy è una prescelta: lei è la cacciatrice di vampiri della sua generazione ed è appena arrivata nella piccola realtà di Sunnydale. Sotto le fondamenta della scuola si nasconde la Bocca dell’Inferno, il portale che è causa di tutto il male sulla Terra e insieme a Rupert, il suo Osservatore interpretato ad Anthony Head, e dai suoi amici Willow (Alyson Hannigan) e Xander (Nicholas Brendon) cercherà di riuscire in questa missione trovando anche l’amore in un vampiro redento, Angel che farà innamorare tutte voi anche a casa.

Buffy L’Ammazzavampiri come fenomeno mediatico

La serie Buffy L’Ammazzavampiri è uscita nel 1997 e da subito si è trasformata in un caso popolare al punto tale da essere studiata all’università in diverse realtà del mondo proprio per l’impatto mediatico che ha ottenuto. Lo sceneggiatore, Joss Whedon ha creato un universo che ha letteralmente coinvolto i fan in un turbinio senza precedenti di emozioni uniche che, ancora oggi, suscitano un po’ di emozioni in tutti coloro che lo sentono nuovamente nominare!

Per sapere tutto sul nuovo disco di Ultimo e le novità di gossip sui cantanti –> CLICCA QUI!