Chi è Chiara di Quarto? Ve ne hanno parlato amici, figli e parenti, ma non avete idea di chi sia? Ve lo diciamo noi.

Avrete sentito probabilmente nominare una ragazza chiamata Chiara di Quarto, ma probabilmente non avrete immediatamente subito capito chi è. Noi siamo qui per spiegarvelo e per farvi sentire al passo con i più giovani! Si tratta di una youtuber molto famosa soprattutto grazie ai video sia su YouTube che sulla piattaforma musical.ly e questa è la prima cosa da sapere.

Biografia Chiara Di Quarto: chi è e come ha ottenuto successo

Chiara di Quarto nata il 20 gennaio del 2002 a Palermo ha fondato un canale YouTube che è letteralmente un universo dove racconta se stessa a tutti i tuoi follower che, come dichiarato da lei stessa, nonostante siano evidentemente virtuali, per lei sono veramente proprio come gli amici. Chiara ama la moda, il mondo del Beauty e ha avuto successo quando il 25 gennaio del 2014 ha aperto il suo canale YouTube e poi ha pubblicato sul primo video con consigli di moda make-up bellezza e shopping. Niente di speciale, direte voi, ma oltre a questo ha creato anche un canale su musical.ly e il successo è stato letteralmente pazzesco. In pochissimo tempo la ragazza infatti ha ottenuto tantissimi follower e grazie a questo oggi la sua passione è diventata un vero e proprio lavoro a tutti gli effetti.

Chi è Chiara di Quarto, successo, libro e vita privata

Chiara ha anche pubblicato un libro da poco che racconta tutto di se stessa, ma soprattutto lascia spazio anche a pensieri, sentimenti, citazioni, disegni e foto… come se fosse un diario col quale la ragazza vuole condividere tutto di se stessa insieme ai suoi fans. Chiara di Quarto del resto si racconta in questo diario come su musical.ly davanti a migliaia e migliaia di followers e proprio il suo rapporto diretto con i fan, rispondendo anche a tantissime domande che proprio i suoi follower le fanno giorno dopo giorno, in una sorta di dialogo diretto e di interscambio con chi la segue, è stata sicuramente una delle chiavi del successo.

