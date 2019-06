Chiara Ferragni è stata accusata da un utente sui social di lucrare su suo figlio Leone: la risposta dell’influencer zittisce tutte le voci.

Con l’avvento dei social network è cambiato radicalmente il rapporto tra VIP e personaggi famosi con i loro fan. Da semplici appassionati di quella persona famosa si è diventati followers, ovvero seguaci di tutto ciò che si mette in mostra sui social network. Spesso capita quindi che approfittino di questa possibilità per commentare in maniera negativa gli avvenimenti legati ad un particolare vip o personaggio noto del mondo dello spettacolo. Tra i VIP più chiacchierati e commentati della rete c’è sicuramente Chiara Ferragni, che con il suo Fedez forma la coppia italiana con più followers sui social network e in particolare su Instagram. Da quando i due stanno insieme e si sono sposati lo scorso anno, la loro popolarità è cresciuta enormemente, dando vita poi insieme al loro figlioletto Leone la famiglia dei “Ferragnez”, diventato poi anche un hashtag sui social. Proprio però lo smodato uso del web nei confronti del loro piccolo Leone, ha creato e crea tutt’ora numerose polemiche da parte degli utenti che seguono i profili della coppia, che spesso vengono bersagliati di commenti negativi in merito al rapporto che Chiara Ferragni e Fedez hanno coi social in relazione al loro figlio.

Chiara Ferragni accusata, dure critiche sul figlio: lei risponde così

Proprio in queste ore Chiara Ferragni ha dovuto rispondere ad alcuni commenti relativi proprio a suo figlio Leone e ai social network, in particolare per quanto riguarda i tanto criticati post sponsorizzati da aziende. Un seguace della bella imprenditrice ha commentato uno degli ultimi post della biondissima Chiara chiedendole che senso abbia lucrare sulla figura del piccolo Leone, e sottolineando come Fedez lo abbia bloccato per aver scritto un commento simile sotto il suo profilo. Immediata la risposta di Chiara Ferragni che ha voluto zittire tutti in maniera repentina ed efficace. La Ferragni scrive come non esista alcun progetto a pagamento con protagonista il loro piccolo Leone. Al momento non ce ne sono mai stati, dice Chiara.

