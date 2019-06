Chiara Ferragni ha stupito i suoi follower su Instagram con il suo ultimo scatto: nuda e con indosso soltanto la sua parrucca bionda.

Nell’ultimo periodo la nota influencer Chiara Ferragni sta facendo molto parlare di sè. Il motivo sarà sicuramente la sua nuova capsule collection di trucco firmata Lancome. Grazie infatti al grande marchio, la Ferragni è riuscita a creare la sua linea di make-up a edizione limitata. Un progetto che ha fatto molto parlare, soprattutto per il costo che molti definiscono non accessibile. Ma Chiara non si ferma mai e con il suo profilo Instagram aggiorna sempre i suoi seguaci di ogni suo passo o cambiamento. Come negli ultimi giorni quando ancora una volta ha deciso di dare una svolta al suo look con una nuova pettinatura da urlo. Anche l’incredibile scelta dell’influencer di sfoggiare un caschetto biondo per il festival di Cannes è stata notata dai suoi follower che di pronta risposta hanno chiesto il perché. La Ferragni alla fine però ha rivelato che non aveva stravolto il suo look poiché aveva utilizzato soltanto una parrucca. Proprio con quest’ultima l’influencer ha pubblicato una foto molto particolare nelle ultime ore.

Chiara Ferragni nuda: la foto su Instagram fa impazzire il web

Chiara Ferragni ama aggiornare il suo profilo Instagram e lo fa sicuramente seguendo uno schema ben preciso. Le foto che pubblica, a distanza di poche ore, riguardano sempre i suoi progetti, impegni e in diversi casi anche la sua bellissima famiglia. Nelle ultime ore però l’influencer ha pubblicato una foto diversa dal solito. L’unico indumento, se così si può definire, è solo la parrucca. La Ferragni si mostra infatti completamente in topless e a coprire il tutto senza essere eccessiva, utilizza la mano. La didascalia della foto sottolinea che anche non avendo una grande taglia, secondo la Ferragni, possiede comunque un grande cuore. Lo scatto ha avuto in poche ore più di 600 mila mi piace, per non parlare dei commenti presenti sotto la foto che incoraggiano l’influencer per il gesto coraggioso.

