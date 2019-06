La storia di ClioMakeUp tra successo e vita privata, ecco chi è.

Un nome ormai entrato a far parte della storia degli youtuber e dei fashion blogger è sicuramente quello di ClioMakeUp. La ragazza, all’anagrafe Clio Zammatteo, è una persona semplice solare, dalle forme morbide che non ha mai nascosto e che ha sempre destato simpatia in tutti i suoi follower. Clio è una blogger espertissima di make up e la sua carriera inizia nel 2008 quando apre proprio il canale ClioMakeUp su YouTube che è diventato un punto fermo per il mondo del make up italiano.

Chi è ClioMakeUp: shop, prodotti e successo

ClioMakeUp sul suo canale risponde alle ragazze che vogliono magari trovare un modo per truccarsi rapido, oppure per ricreare il trucco di una star, oppure che sono alla ricerca di consigli di bellezza per migliorare proprio aspetto. Ma chi è ClioMakeUp? Classe 1982 ha frequentato lo IED video design e ha presentato una tesi in collaborazione con Elio e le Storie Tese. Da quel momento qui ha iniziato ad approfondire il suo percorso nel mondo del beauty e dei video è così ha frequentato la make-up designer school a New York dove oggi vive ancora insieme al marito Claudio Midolo e alla figlia.

ClioMakeUp: il marito Claudio, la figlia e il successo

Claudio è un game designer, lo ha conosciuto proprio negli States e da lui è arrivata l’idea di fare questi tutorial sul trucco. Un successo quindi condiviso in famiglia e visto che all’epoca in America fare dei tutorial su YouTube per truccarsi era un vero e proprio must, era importante in Italia importare tutto questo visto che invece tutto questo ancora non era arrivato e Grazia ClioMakeUp c’è stato un vero e proprio boom in questo senso. Il successo lo ha raggiunto quando Real Time ha creato un programma ad hoc proprio su di lei e il canale di YouTube ClioMakeUp è sbarcato così nella TV di tutti i giorni. Oggi Clio è anche contattata da di tantissimi brand che le chiedono di sponsorizzare dei prodotti e addirittura ha collaborato con Vogue e Pupa. Oltre oggi ad essere testimonial di Nivea ottenendo così un successo sempre più clamoroso!

