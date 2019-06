La giovane star dei social, Denis Dosio, è stato aggredito: l’episodio raccontato nelle storie Instagram fa preoccupare i suoi fan.

E’ esploso un vero e proprio caso dopo l’ospitata di Denis Dosio a Pomeriggio Cinque. Il giovane, nato nel 2001, sta riscuotendo infatti un notevole successo. Denis inizialmente ha tentato di sfondare sui social con il suo canale Youtube. Tuttavia fino a quando non ha puntato tutto sulla sua “bellezza”, non era riuscito nel suo intento. Biondo, occhi azzurri, fisico statuario, sicuramente le basi giuste per avere fama. Quest’ultima l’ha portato anche ad essere uno degli ospiti pomeridiani di Barbara D’Urso. Le critiche per i suoi modi di fare non sono mancate ma tante sono gli utenti che apprezzano e ammirano la bellezza del giovane toscano. Nelle ultime ore però Denis, oltre ad aggiornare il suo profilo con foto e video sensuali, ha raccontato anche un brutto episodio che gli è accaduto nelle sue storie.

Denis Dosio aggredito: il racconto shock fa preoccupare i fan

Un episodio davvero poco piacevole quello raccontato da Denis Dosio su Instagram. Dopo aver avvisato i suoi follower di quello che stava per raccontare, il giovane ha ricondiviso un video che mostrava un episodio di bullismo nei suoi confronti. A quanto pare infatti gli aggressori hanno ripreso la scena che lo ritrae bloccato in bagno poiché una persona era fuori a bloccare la porta. Dopo aver forzato e spinto però Dosio riesce a liberarsi. Successivamente il giovane ha però anche voluto dedicare qualche parola all’accaduto. Denis sottolinea che quello che gli è capitato è soltanto uno dei tanti episodi che si vedono in televisione e sui telegiornali. Il ragazzo inoltre ha chiarito che legge spesso nei direct messaggi da parte dei suoi follower che lamentano episodi simili. Stanco della situazione ha quindi denunciato il tutto sui social, definendosi dalla parte di tutte le vittime che vogliono dire basta.

