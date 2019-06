GF, Gianmarco Onestini senza peli sulla lingua. Il fratello di Luca Onestini si toglie qualche sassolino dalla scarpa su Francesca De Andrè.

Tempo di confronti nella casa del Grande Fratello. I ragazzi si sono riuniti intorno ad un tavolo per confrontarsi e dire la propria opinione l’uno sugli altri. Un giochino della verità che ha portato Gianmarco Onestini a togliersi qualche sassolino dalla scarpa su Francesca De Andrè. Il gieffino infatti non ha avuto peli sulla lingua e ha criticato molti atteggiamenti che non gli sono piaciuti della nipote d’arte.

Ma vediamo più nel dettaglio le sue parole e la reazione di Francesca.

GF, Gianmarco Onestini senza peli sulla lingua: il faccia a faccia con Francesca

Gianmarco Onestini ha avuto modo di dire a Francesca De Andrè ciò che pensa di lei. Il concorrente si è fatto sicuramente riconoscere per la sua educazione e compostezza dimostrata all’interno della casa più spiata d’Italia. Ed è proprio con i suoi toni tranquilli e pacati che ha confessato a Francesca di non approvare alcuni atteggiamenti.

In particolare, il fratello di Luca Onestini ha accusato Francesca di guardare troppo quello che fanno gli altri prima di guardare se stessa: “Questa è una che a me non piace. Giudichi gli altri invece di farti un esame di coscienza tu”.

Un’altra cosa che non apprezza della De Andrè, come già vi avevamo detto in precedenza, è il disordine e lo sporco che lascia in casa.

Infine, Gianmarco non approva l’aggressività di Francesca, riportando l’esempio di quando la concorrente ha tolto con violenza un piatto da mano a Gennaro buttandolo a terra.

Dopo queste parole, Francesca scrolla semplicemente le spalle affermando “Ah..neanche una cosa carina pensi di me”.