GF16, gioco della verità a pochi giorni dalla finale: Martina Nasoni pesca il nome di Daniele Dal Moro, gli dice cosa pensa di lui e in casa scoppia la lite.

A poche ore dalla finale del Grande Fratello, i concorrenti rimasti in gioco si sono sottoposti al classico gioco ‘Le parole che non ti ho detto’. Pescando a turno ognuno il nome di un compagno di avventura, hanno dovuto esprimere il proprio pensiero sugli altri concorrenti, rivelando qualcosa di mai detto prima. Nata come un gioco, però, l’attività si è presto trasformata in motivo di discordia e lite, in particolare per Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, che hanno avuto un acceso scontro. Vediamo cosa è successo.

Potrebbe interessarti anche:

GF16, la lite tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: ‘Dici solo ca***te!’

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno avuto un flirt durante il loro percorso nella casa del Grande Fratello. La storia però non è mai decollata, secondo Martina per mancanza di interesse da parte di Daniele, che era molto più concentrato sull’amicizia con gli altri inquilini, in particolare Valentina Vignali. Ora che sono rimasti solo in 7, i concorrenti si sono sottoposti al gioco della verità che avviene ogni anno prima della puntata finale. Il fato ha voluto che Martina abbia pescato subito il nome di Daniele nella classica boccia di vetro e che abbia dovuto dunque rivelargli cosa pensa realmente di lui.

Appena ha pescato il nome di Daniele, Martina gli ha detto che lui si mostra in un modo ma poi si rivela in un altro. La frase enigmatica ha parecchio infastidito il diretto interessato, che ha chiesto a Martina di essere più chiara. Ma davanti alle esitazioni della ragazza, che continuava a non entrare nello specifico del discorso dicendo che avrebbe preferito spiegare i dettagli in privato, Daniele ha sbottato: ‘Devi essere esplicita, altrimenti non parli proprio! Io ho capito a cosa ti riferisci ed è una ca***ta per me!’

Aiutata anche dagli altri concorrenti ad esprimersi con maggiore chiarezza, Martina ha spiegato di riferirsi al bacio tra i due, a cui Daniele diceva di dare importanza, salvo poi comportarsi in modo diverso. Veemente la reazione del veneto: “Io ho capito solo che tutte le volte che ti ho parlato di questa cosa ho perso solo tempo. Parlare con te è inutile“.

Per rimanere sempre aggiornato sul Grande Fratello e su tutti i tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI