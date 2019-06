Giulia De Lellis stuzzica i suoi fan su Instagram: inquadra la sua scollatura da urlo, ma fuoriesce un dettaglio davvero molto particolare.

È senza alcun dubbio l’influencer del momento. Giulia De Lellis, infatti, vanta un successo davvero inaudito. Merito, ovviamente, della sua bellezza. Ma anche della sua spontaneità, genuinità e semplicità. Ebbene si. Perché, nonostante i suoi numerosi shooting fotografici ed eventi, Giulia non ha assolutamente ‘paura’ di mostrarsi acqua e sapone. Come mamma l’ha fatta, insomma. Testimone è una story su Instagram pubblicata dall’influcencer pochissime ore fa. In suddetto video, si vede una versione inedita di Giulia. Non solo, infatti, la romana mostra la sua scollatura da urlo. Ma anche altro. Ecco di cosa parliamo.

Giulia De Lellis stuzzica: mostra la sua scollatura, ma poi…

Dopo il suo debutto a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Andrea Damante, Giulia De Lellis ne ha fatta di strada. Con il suo carattere forte e un po’ peperino, la bella romana si è fatta ampio spazio nel campo della moda. Tanto che attualmente è una delle influencer più richieste come testimonial per diversi brand internazionali. Autrice anche di una linea di costumi da bagno davvero particolare, Giulia non smette mai di farsi conoscere per quella che è. Una giovane ragazza di appena venticinque anni. Alla quale, ovviamente, piace scherzare e stuzzicare i suoi numerosi ed affezionati fan. Poche ore fa, infatti, la romana ha pubblicata un’Instagram davvero stories davvero esilarante. Dapprima, infatti, Giulia mostra la sua prosperosa scollatura abbellita da un tatuaggio davvero molto particolare:

E poi successivamente mostra un ‘particolare’ davvero pazzesco:

Ve l’avevamo detto che Giulia non smette mai di sorprendere. Evidentemente, reduce da un evento di cui è stata la protagonista indiscussa, la romana si era stancata di stare sui tacchi. E da buona ragazza genuina e semplice, non ha affatto ‘nascosto’ di aver indossato delle semplici ciabatte bianche.

