Ilary Blasi ha pubblicato un post in cui si vedono lei e Chiara Ferragni in due foto diverse con un look identico: lady Totti è arrabbiata perché l’influencer l’ha ‘copiata’?

Ilary Blasi e Chiara Ferragni sono due personaggi amati e molto seguiti dal pubblico italiano, anche se in modo molto diverso. Ilary è una delle regine di Mediaset, conduttrice delle prime edizioni del Grande Fratello Vip, a cui ora ha detto addio per andare verso nuovi progetti; Chiara invece è l’influencer numero uno in Italia, tra le prime nel mondo, per cui ha un seguito incredibile soprattutto sui social, con un profilo Instagram da oltre 16 milioni di followers. Ma cos’hanno allora in comune le due donne? Oltre alla bellezza che le contraddistingue entrambe, anche la scelta di un particolare look, che la Ferragni avrebbe opzionato ispirandosi proprio a lady Totti e provocandone la reazione.

Chiara Ferragni ha copiato il look di Ilary Blasi? La reazione della moglie di Totti

Ilary Blasi ultimamente sta utilizzando sempre più i social, in particolare Instagram. Qualche ora fa la moglie di Totti ha pubblicato un collage di due foto, una sua e una di Chiara Ferragni, in cui entrambe hanno la medesima acconciatura. La foto di Ilary però risale alla sua ospitata in qualità di giudice esterno alla Finale di Amici, mentre quella di Chiara è molto più recente. Il look della Ferragni infatti è stato scelto per una delle tappe del Chiara Ferragni Tour, cominciato da qualche giorno e che continuerà nelle prossime settimane in giro per il mondo.

“Twins”, recita la didascalia scritta da Ilary sotto la foto. La parola usata, che in italiano significa ‘gemelle’, e i cuoricini con il tag a Chiara Ferragni, mostrano il tono assolutamente disteso di lady Totti, che non sembra dunque affatto arrabbiata per il ‘plagio’ di acconciatura. Tantissimi i commenti degli utenti, alcuni dei quali invece leggono un tono ironico e leggermente infastidito nel post della Blasi. Chissà se arriverà presto anche la replica della Ferragni, che continua il tour mondiale per presentare la sua Capsule Lancome X. Relax e tanto amore invece per Ilary, in vacanza in costa Azzurra con il marito Francesco Totti.

