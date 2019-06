Karina Cascella, pioggia di critiche per la sua ultima foto postata su Instagram: “Non hai cervello”. Ecco cosa non è piaciuto ai followers.

I fan di Uomini e Donne non possono non conoscerla. Le sue liti nello studio di Maria De Filippi, infatti, sono indimenticabili. Parliamo di Karina Cascella, oggi opinionista nei programmi della D’Urso. Bella e dal carattere deciso, Karina è famosa per la sua sincerità: la bionda napoletana è una che non le manda a dire. Ed è quello che succede anche sui social, dove spesso risponde alle critiche degli haters sotto le sue foto. Dopo la polemica per un messaggio sbagliato che avrebbe mandato con una foto, per Karina arrivano nuove accuse. Tutto per ‘colpa’ dell’ultimo scatto che ha postato su Instagram. Diamo un’occhiata.

Karina Cascella pubblica una foto: critiche durissime per il suo ‘mostrarsi’ troppo

Karina Cascella è una delle opinioniste più in vista nei salotti di Barbara D’Urso. La bella napoletana, infatti, sa sempre come farsi notare con le sue opinioni spesso pungenti, ma senza dubbio sincere. Ma non è solo il suo caratterino a non passare inosservato. La Cascella infatti mette spesso in mostra anche altre ‘doti’. È quello che è successo nell’ultima foto postata su Instagram, in cui l’infuencer mette in mostra le sue notevoli forme con un primo piano mozzafiato. Ecco la foto in questione:

La Cascella indossa un costume chiaro che mette in bella mostra la sua scollatura. Sopra, una sexy vestaglia nera in pizzo. Una foto decisamente sexy, che mette in risalto il fisico perfetto dell’opinionista. Ma se i complimenti per la foto sono stati tantissimi, c’è anche chi ha avuto da ridire. Come questi utenti, che definiscono la Cascella ‘senza cervello‘:

Un’accusa a cui ovviamente Karina non ci sta. E risponde, con la solita schiettezza e ironia che la contraddistingue. Gli haters criticano all’opinionista il fatto di mettere in mostra un po’ troppo le sue forme. Ma la napoletana si è sempre difesa dicendo che lei, oltre a quelle, ha anche un cervello.