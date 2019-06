Klaudia Poznanska ricomincia dopo la delusione a Uomini e Donne: l’abito che indossa per andare in discoteca è esplosivo, scollatura da capogiro.

Klaudia Poznanska è stata una delle corteggiatrici di Andrea Zelletta, arrivata fino alla fine a contendersi il cuore del pugliese con Natalia Paragoni, senza però riuscire a conquistarlo. Ora che Andrea e Natalia stanno vivendo la loro storia d’amore, Klaudia sta pian piano ricominciando la sua vita fuori dal programma. Molto dolce e sensibile, tanto da aver commosso tutti a Uomini e Donne dopo la ‘non scelta’ di Andrea, Klaudia è anche bellissima e sensuale, come dimostra la foto che ha pubblicato qualche ora fa prima di andare in discoteca con delle amiche.

La foto esplosiva di Klaudia Poznanska su Instagram

Klaudia Poznanska ha uno stile molto giovanile e le piace mostrare le sue forme perfette. In un story pubblicata su Instagram, l’ex corteggiatrice si è immortalata davanti allo specchio prima di uscire per andare in discoteca con delle amiche. Impossibile non notare la scollatura profonda del suo abito, che mette in mostra un decolleté a dir poco esplosivo. L’abito lascia davvero poco all’immaginazione, perchè oltre alla scollatura da capogiro, che arriva addirittura quasi all’ombelico, lascia anche tutte le gambe scoperte, coprendo davvero il minimo indispensabile.

Una mise super sexy quella di Klaudia, che è rimasta nella mente dei fan di Uomini e Donne anche per le sue unghie sempre curate e colorate, ma soprattutto lunghissime, cosa sulla quale lei e Andrea spesso scherzavano in esterna. Aldilà di questo, Klaudia è anche molto amata dal pubblico, tanto che si dice possa essere lei una delle prossime troniste di Uomini e Donne, come spesso accade alle ‘non scelte’ che lasciano un buon ricordo al pubblico e alla redazione di Maria De Filippi. A settembre dunque la vedremo sul trono più ambito d’Italia? Non ci resta che aspettare e vedere quali saranno i prossimi sviluppi.

