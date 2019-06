La bella attrice Ludovica Bizzaglia è tra le polemiche Instagram: i suoi followers sono letteralmente scatenati con lei, ecco perché.

La giovane Ludovica Bizzaglia non sta vivendo delle ore davvero facili. Come testimoniato in alcune sue precedenti stories su Instagram, l’attrice, pochi giorni fa, è stata trasportata in ospedale per problemi di salute che, a detta sua, sarebbero stati causati da un accumulo di stress. Necessita, perciò, di relax. Peccato, però, che, a causa del suo malore, la giovane attrice è stata costretta ad annullare il suo evento a Torino. Occorre pensare prima alla salute, ovviamente. Nonostante la delusione e l’amarezza per questa decisione, Ludovica ha ritenuto opportuno annullare questo impegno di lavoro. E concedersi qualche giorno di riposo al mare insieme al suo fidanzato. Ecco. È proprio questo, infatti, che ha scaturito numerose polemiche.

Ludovica Bizzaglia tra le polemiche: ecco perché

In questi ultimi giorni Ludovica Bizzaglia, insieme a Giulia De Lellis, è stata impegnata con le registrazioni di una nuova web series. Sarà, probabilmente, proprio per lo stress causato dalla riprese che il fisico dell’attrice ha ceduto. Causandole, così, dei problemi di salute. E un riposo forzato. In queste ore, infatti, la giovane è al mare, come testimoniato dalla foto riproposta in alto, insieme al suo compagno per rigenerarsi mentalmente ma, soprattutto, fisicamente. Eppure, però, c’è chi critica fortemente questo gesto. Soprattutto, in seguito all’annullamento da parte dell’attrice di un impegno di lavoro che si sarebbe dovuto tenere a Torino. Come dicevamo, infatti, Ludovica, in seguito al malore, è stata costretta a farlo. Proprio per questo motivo, è scattata una polemica social. Ad alcuni suoi fan, infatti, sembra non essere andato affatto giù che l’attrice abbia annullato l’evento. E poi se ne sia andata a mare. La chiamano, addirittura, una ‘mancanza di rispetto’ verso i suoi fan. Ovviamente, Ludovica non ha potuto fare a meno di rispondere a tale accuse. Giustificandosi di tale gesto.

