Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono più innamorati che mai. La storia nata a Uomini e Donne tra i due giovani procede a gonfie vele e tanti sono i progetti e i desideri che la coppia ha in serbo per il futuro. Uno di questi è sicuramente una convivenza, mentre per parlare di famiglia insieme bisogna ancora aspettare un po’, così come dichiarato dalla stessa Irene su Instagram. E proprio attraverso le domande dei fan sui social, è stato possibile avere la risposta anche ad un’eventuale partecipazione della coppia a Temptation Island Vip: vediamo cosa ha detto Irene in merito.

Luigi e Irene a Temptation Island Vip? Ecco la risposta della coppia

Irene Capuano utilizza spesso l’opzione domande e risposte di Instagram per ‘dialogare’ con i suoi fan e condividere con loro alcuni momenti della vita di coppia con Luigi. Così, al quesito di un fan sulla loro eventuale partecipazione a Temptation Island Vip, Irene non ha esitato e ha chiuso le porte a questa possibilità: “Assolutamente no, stiamo bene così, non ci manca niente”, ha dichiarato la ragazza, che ha dunque tassativamente negato il loro interesse a partecipare al programma. Irene ha inoltre sottolineato che non riuscirebbe mai ad accettare che una ragazza si avvicinasse troppo al suo Luigi, perciò Temptation Island è da escludere, almeno per ora.

Nelle risposte ad altre domande dei fan, Irene si è detta felice di come sta andando la storia con Luigi, che ha superato tutte le loro aspettative iniziali. I due hanno trovato casa e andranno presto a convivere, almeno per i mesi estivi, poi decideranno cosa fare in futuro. La coppia è inoltre gelosissima, come ha raccontato Irene, solo che lui lo dimostra di più, mentre lei lancia soo qualche frecciatina al momento opportuno. Tutte notizie positive per i fan, che nelle risposte di Irene leggono tutto l’amore e la serenità della coppia.

