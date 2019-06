L’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati è stata duramente presa di mira su Instagram: la sua reazione non tarda ad arrivare ed è da applausi.

Il percorso a Uomini e Donne di Nilufar Addati non è affatto passato inosservato. Entrata nei famosi studi di Canale 5 in qualità di corteggiatrice di Mattia Marciano, la napoletana si è fatta subito apprezzare per il suo carattere forte. La classica ‘peli sulla lingua’, insomma. Tanto che, terminato il suo percorso da corteggiatrice, è stata subito scelto come nuova tronista accanto a Sara Affi Fella. Anche in questo caso, Nilufar si è fatta apprezzare ed ammirare non solo, come dicevamo, per il suo carattere, ma anche per la sua bellezza ed eleganza. Ecco che, però, poche ore fa è accaduto, proprio a tal proposito, qualcosa di insolito. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Nilufar Addati presa di mira sui social: il motivo è sconvolgente

Da madre iraniana e padre napoletano, Nilufar Addati ha letteralmente conquistato tutti. Con lunghi capelli biondi ed occhi verdi che, solo a guardarli, incantano, l’ex tronista di Uomini e Donne vanta una bellezza davvero assoluta. Lo testimonia, tra l’altro, la foto pubblicata poche ore fa su Instagram e riproposta in alto. Peccato, però, che, proprio per suddetto scatto, Nilufar sia stata duramente presa di mira sui social. Ed il motivo è davvero sconvolgente. A detta di alcuni utenti, infatti, l’Addati sia ‘brutta di viso’. Insomma, un’accusa davvero assurda, ammettiamolo. A cui, ovviamente, Nilufar non è assolutamente passata sopra. Ma, com’è solita fare, ha risposto per le rime. Con una risposta ironica, l’ex tronista ha ‘smorzato’ tutti gli animi. Anche perché, dopo tale critica, tantissimi sono stati i followers che sono accorsi in suo aiuto. C’è, infatti, chi, per testimoniare la bellezza della bella napoletana, ironicamente dice che con il primo caldo, la gente perda completamente la testa. Insomma, una ‘querelle’ davvero molto divertente.

