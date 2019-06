Pamela Prati non si è più sposata. Era tutto finto. Come è stato appena rivelato, anche una ex showgirl napoletana ha avuto un finto matrimonio.

Come abbiamo potuto vedere, Pamela Prati non è l’unica ad aver avuto una relazione sentimentale con una persona che poi non esisteva. Addirittura, lei ha parlato di matrimonio e figli presi in affido. Una storia che ha riempito pagine di gossip e puntate di Live Non è la D’Urso per giorni e giorni. Tuttavia, nella sua condizione si sono ritrovate molte persone. A cominciare da Eliana Michelazzo, che era fidanzata con una persona che non aveva mai incontrata. Adesso, spunta un altro volto noto della televisione italiana che sostiene di essersi sposata per finta. Un po’ come Pamela Prati, sì, ma con qualche differenza.

Marisa Laurito come Pamela Prati? “Anch’io mi sposai per finta”

Intervistata da Oggi, Marisa Laurito ha raccontato un retroscena sul suo passato: “Della vicenda Pamela Prati non mi interessa, ci ho capito pochissimo. Però voglio dire che anch’io mi sono sposata per finta da giovane. Convivevo con un ragazzo e a mio padre non stava bene. Così, per scherzo, mettemmo in scena un finto matrimonio. Mio padre lo seppe dopo anni”. Queste le parole della storica conduttrice napoletana riportate sulle pagine di Oggi.

Per fortuna, Marisa Laurito non ha sofferto per quella situazione che ormai si è lasciata alle spalle. Adesso è impegnata con un ex imprenditore di Brescia, Giampiero Pedrini. Quella storia ormai la fa sorridere. Per fortuna, si trattava di uno scherzo organizzato da lei in persona. E non di una farsa strutturata, architettata e promossa come quella di Pamela Prati. A quei tempi, Marisa Laurito non approfittò delle telecamere per parlare del suo ‘finto’ matrimonio. Fu solo una piccola trovata – se vogliamo, anche abbastanza ‘geniale’ – per tranquillizzare suo padre.

