Il lieto annuncio su Sara arriva proprio dalla sua amica e confidente, Debora Cattoni. L’ha rivelato a TerniToday: Sara Tommasi è incinta. Questa è la notizia che rimbalza forte nelle ultime ore. E’ sicuramente una notizia felice. Si tratta della nascita di un bambino che avverrà tra qualche mese. Un bambino che nasce dall’amore col suo compagno, Angelo, l’imprenditore con cui è impegnata ormai da qualche anno.

Una lieta notizia per Sara Tommasi: la rinascita dopo il periodo buio

Sara Tommasi è incinta. Finalmente, nella sua vita torna a splendere il sole dopo periodo buio, molto buio. La showgirl ha attraversato quello che si può definire un ‘tunnel’, al termine del quale ha visto la luce. Una luce che ha il volto di Angelo, il suo compagno, e quello che probabilmente avrà il bambino che verrà.

Sara è appena uscita da quel periodo in cui avrebbe fatto uso di droghe. In cui ha partecipato a dei film hard. Inoltre, ha confessato di essere bipolare. Insomma, un periodo di enorme confusione e non solo. In molti ricordano la sua relazione ‘controversa’ con Andrea Dipré da cui è venuto fuori qualche video in cui la si vedeva in uno stato confusionale. Quello che l’ha coinvolta era un vortice negativo che l’ha vista anche prendere parte nel caso Ruby e tanti altri scandali. Adesso, però, sembra che nella sua vita sia tornato il sereno. Con l’aiuto delle persone che la amano e che le stanno vicina è riuscita a venir fuori da tutto di ciò che di negativo le stava accadendo. Chissà, magari nei prossimi giorni la vedremo ospite in qualche trasmissione televisiva per parlare di questo bambino che ha in grembo.

