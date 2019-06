Quanto guadagna Favij: chi è e qual è il suo stipendio mensile da capogiro.

Il mondo di YouTube vi avrà portato all’attenzione un nome molto famoso come quello di Favij. Il ragazzo è uno degli youtuber italiani più famosi e il suo canale ha letteralmente sfondato dedicando la sua attenzione al mondo dei videogames, raggiungendo e superando il Milione di iscritti. In molti però si domandano quanto guadagna uno youtuber e nello specifico Favij. Cerchiamo di scoprirlo.

Quanto guadagna Favij: cosa sapere

Tutto in realtà è molto relativo perché dipende anche da quante collaborazioni fa Favij alla volta. Secondo alcuni calcoli, come si riporta Donna Glamour, pare che Favij guadagni circa €25000 al mese. Un introito pazzesco dovuto essenzialmente alle visualizzazioni, ma anche al fatto che moltissimi aziende si affidano proprio a lui per lanciare, promuovere e sponsorizzare alcuni videogames, o proprio per testare dei nuovi videogiochi. Favij il cui nome vero è Lorenzo, è riuscito come tanti altri a trasformare la passione in lavoro e ovviamente per arrivare a questi risultati è anche molto bravo perché è riuscito a coinvolgere il pubblico, a tenerlo incollato ai suoi video e a creare comunque tutto un mondo fatto di video e montaggi assolutamente interessanti.

Lo stipendio di FaviJ: quanto guadagna?

Favij classe 1995 di Borgaro Torinese è da sempre stato appassionato al mondo delle web, grazie al papà che, essendo proprio un informatico, gli ha trasmesso questa passione. Lorenzo ha preso il diploma da perito informatico e nel 2012 ha iniziato ad iscriversi su YouTube creando dei video che in pochissimo tempo lo hanno reso uno degli youtuber di videogiochi più famosi. Lorenzo inoltre ha realizzato insieme a Ryan Travis il film Game Therapy che è stato presentato nel 2015 alla festa del cinema di Roma e come se non bastasse Favij ha vinto il Google Golden Button ossia un premio che il motore di ricerca Google consegna a chi supera Il Milione di iscritti. Inoltre ha pubblicato anche un libro intitolato “Sotto le cuffie” in cui racconta la sua passione per i videogiochi.

Per sapere tutto sul nuovo disco di Ultimo e le novità di gossip sui cantanti –> CLICCA QUI!