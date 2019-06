Temptation Island, anche una coppia del Trono Over di Uomini e Donne nel cast della nuova edizione: ecco di chi si tratta.

Manca davvero poco all’inizio di una nuova edizione di Temptation Island. Il reality dedicato alle coppie torna anche quest’anno. A condurlo, come sempre, c’è l’ex gieffino Filippo Bisciglia. A chi dirà stavolta la temutissima frase ‘Ho un video per te?’ Ebbene, le coppie che saranno quest’anno nel cast sono già state svelate. E una di queste non è sconosciuta al pubblico. Si tratta di due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Il Trono Over sbarca a Temptation Island: David e Cristina saranno concorrenti

Temptation Island sta per iniziare. I telespettatori sono in trepidante attesa per scoprire quali nuovi flirt nasceranno sull’isola delle tentazioni. Per il momento, conosciamo ancora poco delle coppie che si sono messe in gioco quest’anno. Ma non di una coppia in particolare. Due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne saranno infatti concorrenti nel famoso reality targato Maria De Filippi. Volete sapere chi? Date un’occhiata.

Ebbene si! Sono proprio Cristina e David, due tra i protagonisti più in vista nelle puntata di Uomini e Donne dedicate agli ‘over’. La coppia ha lasciato la trasmissione serenamente, ma ha deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova i loro sentimenti. I due si dichiarano innamorati, ma pare che le tante liti abbiano creato qualche problema. Il reality servirà loro per capire se sono davvero fatti l’uno per l’altra, in modo da poter costruire una famiglia. Riusciranno David e Cristina a superare le ‘provocanti’ tentazioni che solo Temptation Island regala? Staremo a vedere! Appuntamento il 17 giugno su Canale 5!