A distanza di qualche settimana dallo loro scelta a Uomini e Donne, Angela ed Alessio si sono lasciati? Ecco che spuntano delle immagini molto chiare.

È passata circa una settimana da quando Uomini e Donne ha chiuso i battenti. Le ultime puntate del famoso dating show di Canale 5, come al solito, è stato dedicato interamente alle scelte dei giovani tronisti. Tra i tre, la prima a scegliere ‘l’uomo della sua vita’ è stata Angela Nasti. Dopo 3 mesi, la bella influencer napoletana ha scelto Alessio. Da quel momento, quindi, sono passati davvero pochissimi giorni, eppure però i ragazzi si sono mostrati pochissime volte insieme sui social. Tanto da far domandare ai loro fan se stessero ancora insieme oppure no. Ebbene. Adesso possiamo darvi una risposta certa.

Angela ed Alessio si sono lasciati? Ecco la risposta

Subito dopo la fine di Uomini e Donne, Angela ha deciso di partire. Non il classico viaggio con il rispettivo partner dopo la fine del percorso, bensì una vacanza con la sua famiglia. Questi 3 mesi sono stati molto intensi per lei e, di conseguenza, non ha potuto dedicarsi interamente ai suoi affetti più cari. E così, una volta fatta la sua scelta, ha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo per sé stessa e per la sua famiglia. Partendo, quindi, per Ibiza. Ed Alessio? Beh, il ragazzo è rimasto a Roma. Proprio per questo, quindi, i fan della coppia hanno creduto che i due si fossero già lasciati. Tantissimi, infatti, sono stati coloro che hanno fatto addirittura delle insinuazioni su Angela e sulla sua scelta. La napoletana, però, ieri è tornata a Napoli. E sapete chi c’era ad aspettarla all’aeroporto? Il suo bello e dolce fidanzato. Lo testimoniano, infatti, alcune stories che la giovane influencer ha pubblicato ieri sera su Instagram. Angela è insieme ad Alessio per le vie di Napoli. Insomma, ‘allarme’ rientrato. I due ragazzi sono ancora insieme. E sembrano essere più affiatati ed innamorati che mai.

