Wanda Nara fa impazzire tutti con un gesto con cui va ad aprire la giacca che indossa: sotto non ha praticamente nulla!

Wanda Nara sta letteralmente facendo impazzire i suoi follower di Instagram. Il motivo? Beh, con l’arrivo del caldo, le temperature si sono alzate parecchie e le sue foto non hanno di certo aiutato. Nel senso che sono veramente ‘bollenti’. L’ultima, pubblicata proprio negli ultimi giorni, la ritrae con una giacca di un bellissimo color turchese. Una giacca che, però, si apre troppo. Anzi, in realtà, è proprio lei ad aprirla, lasciando intravedere ‘molto’.

Wanda Nara e la foto in giacca: il gesto che fa impazzire i follower

Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, sa bene come lasciare tutti di stucco. Riesce sempre a far parlare di sé e di questo non ci si può meravigliare. E’ una donna impegnata a 360 gradi. Madre, moglie, manager, modella, showgirl: insomma, chi più ne ha, più ne metta. La biondissima showgirl ha postato su Instagram una foto in cui ha indosso una giacca e fa per aprirla con le mani. La scollatura ha fatto girare la testa a tutto il suo pubblico che l’ha letteralmente subissata di ‘mi piace’ e commenti. Ecco il post a cui facciamo riferimento:

Anche se non molti ci avranno prestato attenzione, ciò che abbiamo notato in questo scatto sono le unghie lunghissime. Si tratterà di ricostruzione o è tutto naturale? Mah. Comunque sia, non crediamo che in tanti si siano concentrati su questo particolare, considerato anche dove si trovano le mani della moglie di Icardi in questa foto.

Periodo ‘complicato’ per suo marito all’Inter

Wanda si occupa personalmente della procura di Mauro Icardi come calciatore. Lei è la sua agente. E’ per questa che in prima persona accede ai colloqui con la società, presidenze varie e direttori sportivi. Questo, per Icardi, non è un periodo proprio sereno. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, Conte non lo avrebbe inserito nel suo ‘progetto’ e quindi il calciatore sarebbe ‘obbligato’ a fare le valigie. Questo non sta affatto bene a Wanda e, in realtà, nemmeno a Mauro Icardi. Insomma, staremo a vedere…

