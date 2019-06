Tish è stata senz’altro una delle cantanti che ha più sorpreso ad Amici 18: poche ore fa, la giovane ha pubblicato una foto in cui mostra il suo nuovo look.

È passato all’incirca un mese dalla fine di Amici 18. Eppure, i suoi protagonisti fanno ancora parlare di sé. Pochi giorni fa, infatti, vi abbiamo parlato di alcune rivelazioni sul passato di Giordana Angi, la seconda classificata al talent. Mentre ieri, invece, vi avevamo svelato una bomba di gossip incredibile. Stando ad alcune stories condivise su Instagram, sembrerebbe che tra Vincenzo Di Primo, ballerino e quarto classificato, e Virginia Tomarchio, ballerina professionista di danza classica del programma, sia scoppiato l’amore. Certo, nulla di confermato, ma i loro occhi sembrano parlare da soli. Quest’oggi, invece, la protagonista sarà Tish. Poche ore fa, infatti, la ragazza ha condiviso su Instagram il suo nuovo look. Vediamo tutto nel dettaglio.

Amici 18, Tish cambia look: riconoscerla è impossibile

Tijana Borc, in arte Tish, è stata senza alcun dubbio una della cantanti di spicco di Amici 18. Non soltanto per la sua bravura e, soprattutto, per la sua voce grintosa e forte, ma anche per il suo look. Con capelli corti e una frangetta rossa, Tish non è assolutamente passata inosservata soprattutto per due punti neri tatuati sulle gote. Un gesto che, ovviamente, è insolito. Ma dietro al quale c’è una motivazione ben precisa. Stando a quanto riportato dalla diretta interessata in una delle puntate del pomeridiano, la ragazza ha compiuto questo ‘gesto estremo’ per distinguersi dalle altre ragazze che, in qualsiasi modo, cercavano di emularla. Poche ore fa, però, Tish ha condiviso sui social la foto di un suo ulteriore cambiamento. La cantante serba, infatti, ha drasticamente cambiato look. Da come si può vedere dalla foto riproposta in alto, quindi, la giovane ha cambiato colore di capelli. Da rossa è diventata arancione. Il colore delle sopracciglia è stato modificato, abbinandolo, così, al colore dei capelli. Ed, infine, due nuovi puntini azzurri sono stati aggiunti sotto gli occhi. Come vi sembra?

