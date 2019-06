Ascolti tv domenica 9 giugno, Rai Uno si aggiudica a fatica lo share della serata, qualche difficoltà invece per la nuova fiction di Canale 5 ‘Lontano da te’: ecco tutti i dati auditel.

Domenica 9 giugno è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della fiction ‘Lontano da te’, con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Su Rai Uno invece la finale della Uefa Nations League tra Olanda e Portogallo. Vediamo insieme chi si è aggiudicato lo scettro per lo share della serata, con tutti i dati auditel analizzati nel dettaglio.

Ascolti tv del 9 giugno: ecco chi ha vinto la serata

Nella serata di domenica 9 giugno le maggiori reti televisive si sono date battagli a colpi di share: ma chi avrà vinto la sfida? L’attesa fiction di Canale 5 ‘Lontano da te’, con Megan Montaner e Alessandro Tiberi, ha avuto qualche difficoltà a decollare: 2 milioni e mezzo di telespettatori e 12.9% di share per il nuovo prodotto di Mediaset, che avrà bisogno forse di qualche altra puntata per imporsi a livello di ascolti. Vince la serata, ma senza sfondare, la finale della Uefa Nations League Portogallo-Olanda, andata in onda su Rai Uno e vista da circa 3 milioni di spettatori, con lo share del 14.2%.

Segue La7 con ‘Non è l’Arena’, che ha ottenuto il 6.6% di share con poco più di un milione di spettatori. 5.6% invece lo share di Rai Due con la serie ‘Elementary’, mentre il film di Italia Uno ‘La Furia dei Titani’ si è aggiudicato il 5.2% di share, con un milione di spettatori. Medesimo risultato per Rai Tre, con Ezio Bosso e il suo ‘Che storia è la Musica’, che è stato seguito da un milione di persone e ha ottenuto il 5.3% di share. Chiude Rete 4, con ‘La Repubblica delle Donne – I migliori mesi della mia vita’, che si ferma sul 3% di share, con oltre 500.000 spettatori.

