Attore serie tv ucciso dal padre della ragazza: spunta la triste confessione

E’ stata una domenica molto triste per il popolo brasiliano e soprattutto per i fan di un noto attore 22 enne. Si tratta di Rafael Henrique Miguel, conosciuto VIP e attore brasiliano che è stato barbaramente assassinato insieme ai suoi genitori João Alcisio Miguel, 52 anni, e Miriam Selma Miguel, 50 anni. La strage è avvenuta domenica pomeriggio a San Paolo, nel quartiere di Pedreira. La famiglia Miguel era appena giunta a casa della fidanzata di Rafael, la 18 enne Isabela Tibcherani. Si trattava di una visita fatta alla famiglia della ragazza del loro figlio per cercare di trovare una soluzione ai problemi che la giovane coppia stava affrontando il quel periodo. Secondo quanto riportano i giornali e i media brasiliani, dal nulla è arrivato sul posto il padre della ragazza, Paulo Curpertino Matias, 48 enne, che ha aperto il fuoco sull’attore e i genitori, uccidendoli a sangue freddo. L’assassino è fuggito subito dopo e al momento è ricercato dalla polizia.

Dopo poche ore dalla efferata strage è arrivato anche un messaggio sui social da parte della fidanzata di Rafael, Isabela, che chiede rispetto per la figura del suo ormai ex ragazzo, sottolineando come lui e lei volevano solamente essere liberi di amarsi ed esplorare il mondo in lungo e in largo. Isabela, distrutta dalla vicenda, afferma inoltre come attaccare lei e i suoi altri parenti che non c’entrano nulla non servirà a riportare in vita Rafael Miguel e i suoi genitori. La bella e giovane ragazza brasiliana inoltre ha svelato come i due erano intenzionati a sposarsi nei prossimi mesi. Questo massacro ed efferato delitto ha commosso tutto il mondo oltre che i media e la popolazione brasiliana. Il 22 enne attore brasiliano era diventato famoso per aver girato uno spot in cui chiedeva alla madre di comprargli della verdura in un mercato. Subito dopo ha ottenuto grande fama interpretando il ruolo di Paçoca nella serie per ragazzi Chiquititas.

