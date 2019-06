Barbara D’Urso potrebbe lasciare il timone di ‘Domenica Live’: la risposta a questa voce arriva direttamente dai vertici di Mediaset, che svelano i nuovi progetti della conduttrice.

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle regine di Mediaset. In onda 6 giorni a settimana rigorosamente in diretta tra la fascia pomeridiana e la prima serata, la conduttrice è una vera e propria stakanovista nel suo lavoro, ma soprattutto piace al pubblico, che la premia con ascolti record. Attualmente la D’Urso è al timone del Grande Fratello 16, che stasera terminerà con l’attesissima finale, Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio, Live-Non è la D’Urso, in prima serata il mercoledì, e infine ‘Domenica Live’, che va in onda tutte le domeniche pomeriggio. Ed è proprio quest’ultima trasmissione che potrebbe essere interrotta per i troppi impegni della conduttrice.

Mediaset svela i prossimi progetti di Barbara D’Urso: addio a Domenica Live?

Barbara D’Urso sta dire addio a ‘Domenica Live’? La risposta è ‘assolutamente no’. I fan della conduttrice possono dunque tirare un sospiro di sollievo, perchè lo show della domenica rimarrà anche nella prossima stagione. A confermarlo è Alessandro Salem, in un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’. Il direttore dei contenuti di Mediaset ha dichiarato che la domenica pomeriggio non subirà alcuna variazione di palinsesto. Resta solo da capire se ‘Domenica Live’ tornerà ai suoi vecchi orari, quindi alla durata di circa 4 ore, o se rimarrà in onda solo per due ore per concedere un pochino di riposo in più a Barbara.

La D’Urso infatti è stata confermata anche al timone di Pomeriggio 5 e del Grande Fratello 17. Grandissimo successo in questa stagione anche per il nuovo show ‘Live-Non è la D’Urso’, che dopo gli ascolti sorprendenti delle ultime settimane, dovuti anche alle interviste di Barbara ai protagonisti del ‘Pamela Prati Gate’, continuerà fino al 3 luglio, prolungando così di qualche settimana la messa in onda. Successo strepitoso, dunque, per Barbara DUrso, che continuerà a tenere compagnia al pubblico quasi tutti i giorni anche nella prossima stagione televisiva.

