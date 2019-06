Grande Fratello, la finale: Barbara D’Urso shock a poche ore dalla diretta televisiva. Il retroscena da brividi che ha mostrato su Instagram

Il Grande Fratello è ormai al capolinea. Il programma condotto da Barbara D’Urso terminerà stasera con non poche sorprese. Sì, perché proprio per la serata della finale, la produzione ha voluto mettere in scena un bel po’ di cose. Beh, parliamo innanzitutto degli ‘indizi’ che la conduttrice napoletana sta lanciando sul web. Prima i baffi, poi la capretta Gaetanina, poi le 500 d’epoca una dietro l’altra. Insomma, a quanto pare ci sarà una sigla particolare messa su dal Grande Fratello che vedrà protagonista proprio la D’Urso. Ma non è tutto.

Potrebbe interessarti anche:

Barbara D’Urso, finale Grande Fratello: il colpo di scena da brividi

Succede tutto a poche ore dalla finale del Grande Fratello, come se non fossimo già tutti in pieno fermento per scoprire chi sarà il vincitore di questa seguitissima edizione. Barbara D’Urso ha voluto un po’ giocare con i suoi follower stuzzicandoli con degli indizi. Tra le tante ‘anteprime’ fornite nelle sue storie Instagram, ce n’è anche una a prova di brividi.

Sì, perché la bella conduttrice del Grande Fratello ha mostrato la residenza ‘Dursenstein’. Una piccola stanza in cui ci sono tantissimi scenari abbastanza horror. Addirittura, possiamo vedere un quadro, un dipinto, con la faccia della D’Urso sul corpo di una donna medievale. Abbastanza inquietante.

Cosa succederà alla finale del Grande Fratello?

C’è un colpo di scena clamoroso messo in conto dai bookmakers: il Grande Fratello potrebbe essere vinto da Enrico Contarin. Il percorso del concorrente è stato abbastanza coerente e rettilineo. Tant’è che i bookmaker l’hanno quotato a 1.90. Secondo in classifica tra le previsioni Gennaro Lillio, che è stato al centro di numerose polemiche per il suo avvicinamento a Francesca De André. Polemiche dalle quali è riuscito ad uscire sempre a testa alta. Terza in classifica Martina Nasoni. Molto coerente anche il suo cammino. Anche se ci sono stati un po’ di alti e bassi con Daniele.