Cos’è Cyberpunk 2077, quando ci sarà il relase, ultime news e trama del gamplay.

Si chiama Cyberpunk 2077 ed è un videogame di cui si parla molto e che soprattutto finalmente ha una data di uscita prevista per il 16 aprile 2020. In quel giorno, infatti Cyberpunk 2077 sarà pubblicato su tutte le piattaforme, ma cos’è?

Cos’è, trama e gameplay di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 altro non è che un remake, ovviamente virtuale, di un gioco da tavolo dal nome simile chiamato Cyberpunk 2020. La trama del gioco si svolge nel 2077 e il mondo in cui ci troviamo ha una popolazione divisa tra classi sociali con una tecnologia molto avanzata. Gli Stati Uniti sono in bancarotta e sono stati balcanizzato dopo aver perso una guerra interna. Tutto il territorio è stato bombardato e ci sono stati moltissimi attentati e ribellioni sanguinose. Intanto, a prendere il controllo degli USA sono state le Mega Corporation che hanno dato vita a delle enclavi al cui interno è permesso vivere solo per i dipendenti. Fuori dalle enclavi ci sono ruderi e terre desolate afflitte da guerre per contendersi il territorio. Al di sopra dell’eurozona sono gli orbitali che minacciano di bombardare e uccidere chiunque proprio a destabilizzare la loro sovranità.

News Cyberpunk 2077: la Collector’s Edition

Tutti i personaggi del gioco secondo le anticipazioni, saranno giocabili e personalizzabili. L’unicità di questo gioco la troviamo nei modificatori biologici grazie ai quali gli uomini e giocatore possono modificare il proprio corpo. Da poco è arrivata poi notizia che ci sarà anche una Collector’s Edition di Cyberpunk 2077 che comprenderà una statua di 25 cm, una scatola da collezione, un set di spillette in metallo, un portachiavi della squadra, una copia del libro “A Visitor’s Guide to Night City” e un compendio con tantissimi dettagli storia e curiosità proprio sul gioco con tanto di una mappa della città. Per quanto riguarda i contenuti in digitale troveremo anche la colonna sonora, sfondi per computer per cellulare. La Collection Edition, se comprerete il gioco sullo store GOG.com (di proprietà di CD Project Red) conterrà anche all’interno diversi booklet, altri wallpaper e tante altre curiosità.

