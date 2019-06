Il giovane Denis Dosio è sotto accusa: il gesto successivo all’aggressione insospettisce gli utenti social che la definiscono “falsa”. Ecco la sua risposta.

Nelle ultime ore è scoppiata una vera e propria indiscrezione shock. Nella giornata di ieri Denis Dosio, giovane idolo del web, aveva raccontato di aver subito un’aggressione quando era in bagno. Nel video che lui stesso ha repostato nelle storie, si intravedeva un ragazzo robusto mantenere la porta fino a quando il giovane non è riuscito a liberarsi rompendo la porta. Nelle storie successive, aveva spiegato quindi di aver subito un assurdo atto di bullismo e stanco di questo tipo di violenze, aveva detto basta denunciandolo appunto nelle storie. Tuttavia la trama e la storia si infittisce poiché nelle ultime ore è stato rivelato che dopo l’aggressione, il giovane ha tranquillante acconsentito di farsi una foto con un suo fan. Una reazione molto particolare e che molti utenti hanno definito come “finta” insieme a tutta la storia. Dosio però non è d’accordo con le voci accusatorie e risponde così.

Denis Dosio sotto accusa, aggressione falsa? Lui reagisce così

La pagina Instagram “gossiptvofficial”, dopo un’attenta segnalazione, ha pubblicato il continuo del video dell’aggressione. Nella ripresa è visibile chiaramente il giovane, appena aggredito, rilasciare una foto ad un suo fan. La segnalazione è avvenuta da un noto personaggio social molto conosciuto, Damiano detto “Er Faina”. Tuttavia sempre sotto questo post, la vittima Denis Dosio ha voluto replicare alle accuse. Il 18enne ha infatti dichiarato che non ha voluto privare la possibilità ad un suo fan di condividere una foto con lui. Si definisce umile e soprattutto una persona che non riesce a dire no, proprio per questo motivo ha acconsentito alla richiesta. Inoltre il giovane sottolinea che prima di giudicare, bisognerebbe guardare bene le cose. Ma il suo sfogo di difesa non finisce qui. Difatti Dosio ha anche ripubblicato il video completo dell’aggressione commentando “a voi le parole, perché io ne ho più”.

