Eleonora Rocchini sexy su Instagram: lato B in primo piano, i fan sono impazziti.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto alzare la temperatura agli utenti Instagram: uno scatto super sexy ha incantato tutti. Eleonora ha ottenuto la popolarità nello studio di Maria De Filippi grazie alla sua simpatia ed alla sua semplicità: catturò l’attenzione di Oscar Branzani, a quel tempo tronista, e divenne in poche settimane la scelta. Oggi la giovane toscana è una fashion influencer ed è la promotrice, insieme al suo fidanzato, del marchio di costumi Sontèn. Eleonora è bella e solare: scopriamo l’inaspettato scatto sexy che ha pubblicato oggi sul suo profilo Instagram.

Eleonora Rocchini sexy su Instagram: lato B da urlo

Ironica e solare non sono gli unici pregi di Eleonora Rocchini: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne gode di un bellissimo fisico e di un volto dolce e particolare.

Oggi 10 giugno 2019 ha dedicato un suo scatto molto sexy ai suoi fan di Instagram: è stesa su un lettino a galla di una meravigliosa piscina. Il lato B è in primo piano ed i fan sono letteralmente impazziti. “Meravigliosa”, “Sei bella”, “Bellissima creatura”: sono questi alcuni dei commenti.

Ma il suo Oscar non sarà geloso? La loro storia prosegue a gonfie vele: tutti i giorni si mostrano insieme, tramite i profili social, e sempre più innamorati. Da ormai tre anni sono fidanzati: l’ingresso di Eleonora a Uomini e Donne nel 2016 ha portato allegria nello studio di Maria De Filippi e tanto amore nella vita del bel Branzani.

