Elicottero si schianta su un edificio a New York, negli Stati Uniti. Per ora, sul posto ci sono già i Vigili del Fuoco. Ecco i primi bilanci

E’ successo a New York, notizia dell’ultim’ora: un elicottero si è schiantato su un edificio non molto distante da Times Square. Più o meno, nei pressi della 51ma strada e la Settima Avenue. Purtroppo, i media americani parlano già di cinque morti, ma non si esclude che nelle prossime ore ci siano notizie riguardanti altri feriti.

Elicottero si schianta a New York



Come è potuto accadere? Per ora, non ci sono notizie certe su quanto accaduto. L’elicottero si è abbattuto su un edificio perché probabilmente ha perso il controllo. I media americani riportano dei fenomeni atmosferici avversi nella giornata di oggi come forti piogge e vento. Al momento, l’intero edificio è stato evacuato e sul posto ci sono già pompieri e forze dell’ordine.

PER RESTARE AGGIORNATO SULLA VICENDA: clicca qui

Aggiornamenti da New York sulla vicenda

Stando a quanto si legge sul web, l’elicottero ha cominciato a sbandare prima dello schianto. Poi, il pilota ha tentato un atterraggio di emergenza che è finito male. Il governatore Andrew Cuomo si è subito recato sul posto ed ha riportato che ‘pare ci siano vittime’.

Elicottero si schianta: si tratta di un attentato?

Il 2001, quell’undici settembre del 2001, ha segnato per sempre le vite degli americani. Questa volta, però, a detta del governatore Cuomo, si tratterebbe solo di un atterraggio di emergenza finito male. Purtroppo, a farne le spese l’edificio su cui si è schiantato. Adesso è in corso un incendio che sta per essere fortunatamente domato dai vigili del fuoco presenti sul posto.