Il papa ci ha sempre dimostrato di essere un uomo molto moderno. Tuttavia, ci ha davvero stupiti sentire Papa Francesco che cita Fedez. Vediamo quando e quali sono i versi in questione.

Papa Francesco, ieri, durante la celebrazione del giorno di Pentecoste in Piazza San Pietro, ha pronunciato le seguenti parole: “Nell’era del computer si sta a distanza, solo contatti più social ma meno sociali”. Questa frase non è sfuggita al marito di Chiara Ferragni che ha notato la somiglianza evidente con sua canzone.

Potrebbero interessarti anche:

Papa Francesco cita Fedez: dal socialismo al cyberbullismo

Fedez è spesso conosciuto più per la sua relazione con Chiara Ferragni che come cantante. Quindi questa è sorta di rivincita per lui. Nel testo di Comunisti col Rolex, scritto con il rapper J-Ax, è presente la seguente frase, riferita al socialismo: “quello sempre più social e meno sociale”. La somiglianza con l’espressione usata da Papa Francesco è evidente, anche se non sappiamo se quest’ultimo abbia mai ascoltato Comunisti col Rolex e la frase gli sia quindi rimasta davvero impressa nella memoria. Ad ogni modo, la cosa ha inorgoglito Fedez, che ha prontamente pubblicato un post a riguardo, nel quale si dice disposto con piacere a dare nuovi suggerimenti al pontefice, che scherzosamente chiama Francy. Una bella notizia per Fedez, dopo la preoccupazione per la salute di Leone, il figlio avuto con Chiara Ferragni.

Papa Francesco ha poi toccato un tema a lui caro, quello del cyberbullismo. Ha definito la nostra società come una in cui vige l’insulto e in cui finiamo per dimenticare il soggetto delle nostre azioni. Si è soffermato sul fatto che questo tipo di comportamento non è nocivo solo per chi lo riceve, ma anche per chi lo fa. Infatti non è mai una soluzione, secondo papa Francesco, rispondere al male con il male e spesso chi è bullizzato si trasforma a sua volta in bullo. Offre poi ai fedeli come soluzione quella di vivere secondo lo Spirito Santo, in tema con la Pentecoste, che riesce a dissipare le discussioni e a portare la pace dove prima c’era la guerra.

Per restare aggiornato sui tuoi personaggi preferiti CLICCA QUI!