GF16, durante la finale Enrico riceve una sorpresa ‘bollente’ prima del verdetto del televoto: vediamo cosa ha preparato per lui Barbara D’Urso.

Enrico Contarin è uno dei protagonisti più amati di questa edizione del Grande Fratello. Legatissimo alla famiglia, simpaticissimo e sempre autoironico, è uno dei finalisti del programma, e poco prima che Barbara D’Urso gli annunciasse di aver battuto Francesca De André al televoto e di essere quindi uno dei 5 in lizza per vittoria finale, ha ricevuto una divertente e ‘bollente’ sorpresa: vediamo insieme cosa gli è successo.

Ecco la sorpresa ‘hot’ a Enrico Contarin durante la finale del GF16

Enrico Contarin ha ricevuto una divertente sorpresa nel corso della finale del Grande Fratello. Lui che dal primo giorno in casa ha sempre sottolineato l’attaccamento e l’amore che ha per il suo paese, Bessica, in provincia di Treviso, e pochi giorni fa lo aveva ‘disegnato’ su un foglio tracciando una sorta di mappa. Dopo averlo chiamato in confessionale, Barbara D’Urso gli ha mostrato un servizio in cui tutti gli abitanti del suo paese gli facevano il loro in bocca al lupo. Enrico è esploso dalla gioia nel rivedere i luoghi della sua vita, dalla sua casa alla chiesa del paese, a tutti i bar che frequenta quotidianamente. Ma non è finita qui. Subito dopo questo momento ‘nostalgia’, Enrico è stato invitato a uscire per un attimo dalla casa: in passerella ha trovato tanti fan in delirio, ma soprattutto una poltrona rossa sulla quale distendersi.

Improvvisamente il concorrente si è ritrovato circondato da alcune bellissime ballerine in abiti succinti, che si sono svestite un po’ alla volta rimanendo in sottana e nel frattempo hanno spogliato in modo scherzoso Enrico, che si è chiaramente prestato al gioco. Anche la prima eliminata del Grande Fratello, Audrey, era tra le ballerine e ha dato luogo a un simpatico siparietto con Enrico: “Hai fatto un percorso come Ulisse – ha detto – Dopo la bionda che ha provato ad ammaliarti, ora ci sono io che ti porto con me”. In delirio i fan, ma soprattutto Enrico, che ha chiesto a Barbara di mandare la pubblicità per dargli il tempo di stare un po’ da solo con Audrey e ha provato anche a baciarla, sempre in maniera giocosa.

