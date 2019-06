Finale Grande Fratello 16. Ecco chi è stato eliminato tra Francesca De Andrè, Enrico e Erica. I salvi possono ancora giocarsi la finale.

Finale del Grande Fratello iniziata col botto. Dopo il confronto tra Taylor Mega e Francesca De Andrè, è tempo di verdetti per i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Al televoto ci sono Francesca, Erica ed Enrico. Mentre Gennaro, Gianmarco, Daniele e Martina sono già in finale. C’è grande attesa e apprensione per i ragazzi che si giocano un montepremi di 100 mila euro, la cui metà, ovvero 50 mila euro, viene però donata obbligatoriamente in beneficenza.

Finale Grande Fratello 16: ecco chi è stato eliminato

Il primo concorrente che deve immediatamente abbandonare la casa è Erica. La tensione è alle stelle, ma Barbara decide di smorzarla con l’ingresso in casa di Veronica e il padre Bobby Solo, testimoni di un riavvicinamento avvenuto lo scorso anno grazie alla partecipazione della ragazza all’edizione del Grande Fratello Vip. Un chiaro messaggio alla De Andrè dopo le polemiche della diffida ricevuta da parte del padre?

Barbara, intanto, si prepara per il secondo verdetto. Chi abbandonerà la casa tra Enrico e Francesca De Andrè?

Il secondo concorrente che deve abbandonare la casa del Grande Fratello è Francesca de Andrè.