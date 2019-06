Chi è il nome del vincitore di questa Finale del Grande Fratello 16? Scopriamo nel minimo dettaglio cos’è accaduto nell’ultima puntata di questa edizione.

Ci siamo. Manca davvero pochissimo alla Finale del Grande Fratello 16. Questa sera, lunedì 10 Giugno, infatti, Barbara D’Urso annuncerà il nome del vincitore. Ma come sarà stata l’ultima settimana nella casa più spiata d’Italia? Beh, come sempre questi ultimi giorni sono stati abbastanza movimentata. A partire dal bacio tanto sperato e sognato tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Fino allo scontro tra Gianmarco Onestini e la De André. Insomma, le emozioni non sono affatto mancate. Ma ormai siamo totalmente abituati.

Potrebbe interessarti anche:

Finale Grande Fratello 16: ecco chi ha vinto

Ultima settimana nella casa del Grande Fratello e, questa sera, ultima puntata del famoso reality di Canale 5. Intorno alle 21:40 circa, Barbara D’Urso, dagli studi di Cinecittà in Roma, condurrà, insieme a Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi, la Finale del Grande Fratello. Appuntamento che, come tutti gli altri, si rivelerà essere davvero imperdibile. Tantissimi, infatti, saranno gli argomenti affrontati. Tra cui, come abbiamo detto precedentemente, il bacio tra Francesca De André e Gennaro Lilio. E non solo. La settimana è stata abbastanza movimentata anche da alcuni litigi. Tra cui il sopracitato scontro tra Gianmarco Onestini e Francesca. Ed, infine, la resa dei conti tra Daniele Del Moro e Martina Nasoni. Ovviamente, le sorprese non finiscono qui. Durante tutta la settimana c’è stata anche un televoto in corso. Chi tra Erica, Enrico e Francesca si aggiudicherà il posto per la Finale? Ma, soprattutto, chi tra i concorrenti rimasti riuscirà a trionfare in questa edizione? C’è chi, ovviamente, ha le idee davvero molto chiare sul nome del vincitore di questa sera. Ma, invece, secondo voi chi potrà mai vincere? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata di questa sera su Canale 5.

Per ulteriori news sul Grande Fratello –> clicca qui