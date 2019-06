GF16, Daniele Dal Moro e Gennaro Lillio confessano agli altri inquilini la promessa che si erano scambiati prima di entrare nella casa: ecco perché sono stati poco vicini in questi mesi.

Mancano ormai poche ore all’attesissima finale del Grande Fratello. Tante le sorprese e i colpi di scena attesi per questa sera, ma soprattutto l’ultima puntata vedrà l’elezione del vincitore di questa edizione. A giocarsi il premio finale ci sono, tra gli altri, Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro, che hanno sempre dichiarato di conoscersi già da prima di questa esperienza, anche se nel corso dei due mesi trascorsi nella casa sono stati molto poco insieme. I due hanno finalmente spiegato perchè, confessando agli altri concorrenti di essersi scambiati una promessa prima di cominciare il reality.

GF16, la promessa di Daniele e Gennaro prima del reality

A poche ore dalla finale del Grande Fratello, tutti i concorrenti hanno dovuto rivelare qualcosa che non avevano mai detto a uno degli altri inquilini, estraendolo a sorte. Daniele Dal Moro ha pescato il nome di Gennaro Lillio e ha fatto una rivelazione sul loro rapporto. I due erano già amici prima di entrare nella casa, ma sono stati piuttosto lontani durante il loro percorso. Il motivo è una promessa che si erano scambiati prima del GF. I due ragazzi avevano infatti deciso di non stare troppo insieme, per poter vivere nel migliore dei modi l’esperienza: “Viviamoci la casa, questo ci siamo ripromessi”, ha spiegato Daniele.

Ma dopo aver confessato questo reroscena a tutti, Daniele ha dovuto rivelare qualcosa di mai detto al suo compagno d’avventura: “Ho un rimpianto su di te: di non averti vissuto abbastanza qui dentro, perché ho scoperto tuoi lati del carattere che non conoscevo, sei davvero una bella persona”. I due si sono promessi di continuare e approfondire la loro amicizia anche una volta fuori dal programma, visto che nella casa si sono dedicati più che altro alla conoscenza con gli altri inquilini. Nel corso del gioco della verità Daniele ha avuto un duro scontro con Martina Nasoni, ma si è poi risollevato quando ha parlato con Gennaro della loro bella e sincera amicizia.

