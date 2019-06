Giordana Angi ha dedicato a suo padre un singolo diventato subito molto famoso: “Quante volte ad aspettarti”. L’argomento è stato trattato più di una volta all’interno del programma Amici di Maria De Filippi.

Giordana ci ha pianto ed è sembrata sempre molto provata per questa storia. Ha sempre parlato dell’assenza totale di un genitore. Un genitore che adesso è uscito finalmente allo scoperto e ha detto la sua. Per molto tempo i telespettatori hanno atteso una risposta del padre di Giordana Angi e, oggi, finalmente è arrivata. In un’intervista a Di Più TV, il padre di Giordana ha spiegato la sua versione dei fatti.

Giordana Angi, il padre fa chiarezza: “Non mi piace quando fa la vittima”

Il padre di Giordana Angi ha parlato del lavoro di sua moglie, l’hostess, che le ha sempre portato via molto tempo. “Quando ha ripreso a lavorare è stata lontana da casa per molto tempo e facevo tutto io. Badavo io alle mie figlie, facevo il padre, la madre e il nonno”. Allora, come si spiega che Giordana Angi parli di un’assenza totale? Nei suoi testi si legge tanta sofferenza. Un vuoto che sembra quasi incolmabile. Inoltre, la cantante ha sempre detto che suo padre, andato via, le avrebbe detto che sarebbe andato ad ascoltarla cantare solo se fosse stata a Sanremo. “Non sopporto quando fa la vittima, quando si comporta da orfanella”.

Il retroscena raccontato

“Avevo le chiavi di casa della mia ex moglie, ero sempre lì. Poi, all’improvviso, un giorno, lei e Giordana andarono via senza dirmi niente. Avevamo litigato, ma poi sono andato a cercarle. Mi sono trasferito in Bretagna per tre mesi girovagando per cercarle”. Queste le parole del padre di Giordana Angi che vogliono far luce su una questione molto delicata e provano a spiegare la sua versione dei fatti.