Grande Fratello, la finale: le incredibili anticipazioni svelate da Barbara D’Urso.

Questa sera, 10 giugno 2019, andrà in onda l’ultima puntata del Grande Fratello: la finale sarà ricca di colpi di scena per i concorrenti della casa rimasti in gara e per i telespettatori. La domanda che tutti si pongono è: “Chi vincerà questa edizione?”. Per la risposta bisognerà attendere questa sera: i finalisti sono Daniele, Gennaro, Gianmarco e Martina. Si aggiungerà anche chi supererà il televoto in corso tra Enrico, Erica e Francesca. Ci sono delle novità, lanciate da Barbara D’Urso, che lasceranno tutti a bocca aperta ed incollati alla tv! Scopriamole insieme.

Leggi anche:

Grande Fratello, le anticipazioni della finale

Durante Pomeriggio Cinque, la nota conduttrice Barbara D’Urso ha svelato cosa accadrà questa sera nella casa del Grande Fratello. Andrà in onda la finale e la curiosità di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione è troppa! Prima di scoprirlo però ci saranno dei colpi di scena incredibili.

La D’Urso ha svelato che entrerà un personaggio molto famoso in Italia e all’estero la cui vita è in qualche modo intersecata con il Grande Fratello. Chi sarà? Inoltre la nota conduttrice ha anticipato il rientro in casa di una ex concorrente: parliamo di Taylor Mega. Il fortissimo litigio di questa notte tra Francesca De Andrè e Gennaro ha attirato l’attenzione: si tratta di una scenata di gelosia della nipote d’arte. Cosa succederà tra le due ex coinquiline?

La terza ed ultima anticipazione lanciata dalla conduttrice napoletana riguarda l’intro della puntata di questa sera: la finale sarà presentata con una sigla super originale. Il tema sarà un momento cult degli anni ’80, come rivelato dalla D’Urso, ed un indizio l’ha già pubblicato sul suo canale social.

Sarà una serata da non perdere!

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!