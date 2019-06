Ultimi istanti nella casa del Grande Fratello 16, eppure Francesca De Andrè è una furia contro Gianmarco Onestini: ecco cos’è successo.

Prima della Finale del Grande Fratello di questa sera, è tempo di confronti all’interno della casa. Posti intorno al tavolo, ogni concorrente ha la possibilità di esprimere la sua opinione su un suo compagno di viaggio. E se c’è stato un duro battibecco tra Daniele Del Moro e Martina Nasoni, non è stato affatto pacifico lo scambio di opinioni tra Gianmarco Onestini e Francesca De André. Il buon bolognese, con una compostezza ed educazione davvero unica, non ha fatto altro che spiegare alla giovane cosa non gli piace di lei. Ovviamente, terminato il discorso, non è tardata affatto la reazione di Francesca. Provocando, tra l’altro, una polemica social. Ecco cos’è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, Francesca De André contro Gianmarco Onestini: scoppia la polemica social

Sono principalmente tre i punti sui quali si è soffermato Gianmarco. Al giovane Onestini, infatti, non piacciono alcuni atteggiamenti di Francesca. E, nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello, non ha fatto altro che dirglielo chiaramente in faccia. Al termine del confronto, però, è arrivata la reazione della giovane De André. La quale, visibilmente adirata e amareggiata da quanto detto dal suo compagno di viaggio, scarica tutta la sua rabbia. Lasciandosi andare, ovviamente, a delle espressioni poche carine. Che, di conseguenza, hanno provocato una dura reazione da parte del web. “Il prossimo che mi dice qualcosa, prendo una mazza e faccio razzia”, esclama Francesca. Insomma, parole davvero forti. Che, come dicevamo, hanno provocato indignazione sui social. Tantissimi, infatti, sono le persone che, ascoltate tali parole, si sono riversati sui profili ufficiali del programma su Twitter e Instagram per esprimere tutto il loro dissenso. A detta di molti di loro, infatti, l’atteggiamento di Francesca è maleducato ed arrogante.

