Siamo quasi agli sgoccioli del Grande Fratello, eppure tra Francesca e Gennaro scoppia una nuova lite: ecco cos’è successo a poche ore dalla finale.

Questa sera, lunedì 10 Giugno, andrà in onda la Finale del Grande Fratello. Dopo ben dieci puntate, Barbara D’Urso è pronta a chiudere i battenti. Nonostante, però, all’interno della casa, tutti i concorrenti siano eccitati per questo ultimo appuntamento, c’è chi spreca gli ultimi istanti a litigare. Parliamo, infatti, di Francesca De André e Gennaro Lillio. Dopo una travolgente passione, scoppiata proprio in seguito ad un furioso litigio, i due ‘piccioncini’ si sono ritrovati nuovamente a discutere pesantemente. Poche ore fa, infatti, i ragazzi hanno avuto un nuovo ‘scambio di opinioni’ davvero accesso. Ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

Grande Fratello, Francesco contro Gennaro: nuova accesa lite

Non sono delle ore affatto facili per Francesca De André. Dopo la confessione di Gianmarco Onestini e la sua furiosa reazioni a tali parole, la giovane milanese è stata protagonista di una nuova lite con Gennaro. Certo, l’amore non è bello se non è litigarello. E così, mentre Barbara D’Urso è pronta a preparare una sorpresa per questa sera, i due ragazzi sono sul letto a chiacchierare del più e del meno. In particolare, Francesca ammette le sue preoccupazioni su tutto ciò che accadrà dopo la finale di questa sera. Incontrerà Giorgio? Non si sa. Ovviamente, una cosa è certa: Gennaro le sarà accanto. Come, d’altronde, ha fatto in tutto questo loro percorso all’interno della casa del Grande Fratello. Anche quando, durante i loro litigi, la giovane ragazza offendeva o reagiva in malo modo verso i suoi confronti. Tuttavia, però, è proprio questa affermazione che sembra scatenare la furiosa reazione di Francesca. “Non sei stato il paladino della giustizia”, esordisce Francesca. Riconoscendo al napoletano di esserle stata vicino in momenti davvero bui, ma che, ovviamente, non ha fatto nient’altro. Ed, infine, conclude: “Io sto bene anche da sola”. Fine di un ‘amore’? Lo scopriremo.

