Manca poco alla finale del Grande Fratello 16 ma girano già le voci sull’ipotetico vincitore: nelle ultime ore Cristiano Malgioglio ha svelato il nome del concorrente.

Manca davvero poco alla finale dell’ultima edizione del Grande Fratello. Finalmente scopriremo chi tra gli ultimi concorrenti rimasti sarà il vincitore del noto reality. Nelle ultime ore però c’è chi ha voluto svelare la propria idea su chi potesse essere il futuro concorrente ad ottenere il premio in denaro. Stiamo parlando dell’opinionista e noto personaggio del piccolo schermo, Cristiano Malgioglio. Da sempre ha espresso la sua idea sul noto reality con molta chiarezza e sincerità. Proprio per questo motivo, dopo aver commentato i vari comportamenti dei concorrenti della casa, ha voluto pubblicare un post su Instagram riguardo il vincitore. Scopriamo insieme ci sarà ad uscire dalla casa come primo finalista del Grande Fratello.

Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio svela il vincitore: fan sorpresi

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2019? Cristiano Malgioglio ha detto la sua. Secondo il noto opinionista a vincere sarà il giovane Gianmarco Onestini. Grazie alla sua educazione e ai suoi modi rispettosi e pacati, secondo Malgioglio, ha tutte le carte per vincere il reality. Opinione condivisa da molti utenti social che hanno commentato il post condividendo il pensiero dell’opinionista. Dalla sua parte anche il fratello dell’Onestini, Luca che stranamente, come anche lui ha sottolineato più volte, non è riuscito a dire faccia a faccia quello che ha pensato per tutta la durata del reality a Gianmarco. Nelle ultime ore inoltre Luca ha rivelato che non potrà essere presente nemmeno domani sera quando ci sarà la diretta della finale.

